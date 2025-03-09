Liselilerden görme engellilere markette kolaylık sağlayacak uygulama

Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
Fahrettin Altun, Afrika Medyasına Türkiye'nin Mücadelesini Anlattı
Fahrettin Altun, Afrika Medyasına Türkiye'nin Mücadelesini Anlattı
Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme
Ana sayfaHaberler Eğitim

Liselilerden görme engellilere markette kolaylık sağlayacak uygulama

Amasya'da iki lise öğrencisi görme engellilerin markette yardım almadan alışveriş yapmalarını sağlamak için yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 14:18, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 14:13
Yazdır
Liselilerden görme engellilere markette kolaylık sağlayacak uygulama

Amasya Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri Berra Başcivan ve Berra Akpınar'ın görme engelli bireylerin market alışverişini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği "Görme Engellilere Markette Kolaylık Projesi", TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda değerler eğitimi alanında birinci oldu.

Proje, 24-26 Şubat tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda gerçekleşen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda sergilendi.

Lise öğrencilerinin geliştirdiği uygulamada görme engelli kullanıcıya, telefon kamerasını tuttuğu reyonlarda ne olduğu sesli olarak anlatılacak, ürüne tuttuğunda da ürün hakkında bilgi vermesi hedefleniyor.

Başcivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeleriyle görme engelli bireylerin markette yardımsız, rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını amaçladıklarını söyledi.

Projeyi görme engelli bir akrabasından yola çıkarak hazırladıklarını ifade eden Başcivan, bu tür bir uygulamaya görme engellilerin ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Böyle bir proje yaptığımız için çok mutluyuz. Projemiz halen gelişmekte. Projemize marka ile fiyat bilgileri de eklemeyi planlıyoruz. Görme engelli, markete girdiği zaman direkt haritalandırma şeklinde reyonlara sesli bir şekilde yönlendirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Berra Akpınar ise görme engelli birey markette mobil uygulamayı açtığında önce reyonların tanıtımının yapılacağını dile getirerek, "Daha sonra ihtiyacı olan reyona gidip ürünleri sesli bir şekilde tanıyor. İhtiyacı olan ürünü alıyor." diye konuştu.

Akpınar, uygulamanın görme engellilerin yardım almadan kısa sürede alışveriş yapmalarını sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Görme engelli birey markete girdiği zaman uygulamayı açıyor. Telefonu tuttuğu tarafta eğer manav reyonu varsa uygulama sesli bir şekilde bunu söylüyor. Gıda reyonu varsa söylüyor. İhtiyacı olan reyona gidiyor ve telefonu ürünlere tutuyor. Ürünleri tanımlıyor ve sesli bir şekilde söylüyor. Hangisine ihtiyacı varsa onu alıyor. "

Akpınar, proje üzerinde yaklaşık 7 ay çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Amasya Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri Öğretmeni Proje Danışmanı Hidayet Tereci de öğrencilerin güzel bir projeye imza attıklarını ve ödül aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber