Amman'da Türkiye ve Komşuları Güvenlik İçin Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Amman'a geldi.

Üst Düzey Heyetler Toplantısı

Söz konusu ülkelerden üst düzey heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantı başlarken, akşam saatlerinde Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditleri karşısında bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük önem veriyor. Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakanların Önceki Görüşmeleri

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024'te de Iraklı yetkililerle Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti. Söz konusu toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.