Ünye'de otomobil minibüse çarptı: 6'sı çocuk 8 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Şüheda Zülal Demir yönetimindeki 52 ES 444 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi Batıpark mevkisinde İsmail Kıraç idaresindeki 52 AFG 791 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazanın Sonuçları

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan ve yaşları 8 ile 11 arasında değişen K.E.O, Ö.Y, Y.Ç, D.K, K.P. ve Y.Ç. yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan, servis minibüsünün ilçedeki bir futbol kulübü için çalıştığı öğrenildi.