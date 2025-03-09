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Kira artış kararını protesto için bisikletiyle Burdur'dan Ankara'ya yola çıktı

Orhan Yıldırım, mahkemenin kira artış kararına karşı Burdur'dan Ankara'ya bisikletle yolculuğa başladı. Protesto eylemiyle sesini duyurmayı hedefliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2025 15:52, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 15:54
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Kira artış kararını protesto için bisikletiyle Burdur'dan Ankara'ya yola çıktı

Burdur'da, ev sahibinin 2 yıl önce açtığı dava sonucu belirlenen kira bedelini protesto için adliye karşısına çadır kuran emekli Orhan Yıldırım (63), mahkemenin kararını protesto etmek için bisikletiyle Ankara'ya yola çıktı.

Mahkemenin Kira Artış Kararına Tepki

Burç Mahallesi Tosçalı Sokak'taki bir apartmanda oturan Orhan Yıldırım ile ev sahibi, kira artış oranında anlaşamadı. Ev sahibinin 2 yıl önce Burdur 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı kira tespit davası sonuçlandı. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak şu an 5 bin lira olan kiranın 8 bin liraya çıkarılmasına hükmetti. Mahkemenin bilirkişi raporu ile karar vermesine tepki gösteren Yıldırım, adliye karşısındaki alana çadır kurarak protesto eylemi başlattı.

Protesto İçin Bisikletle Ankara'ya Yolculuk

Orhan Yıldırım, 4 gün süren çadırlı eylemini, mahkemenin gerekçeli kararını aldıktan sonra sona erdirdi. Yıldırım, gerekçeli karara itiraz dilekçesini Burdur PTT Müdürlüğü'nden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Ardından bisikletine malzemelerini yükleyen Orhan Yıldırım, kira artışını protesto için önce Adalet Bakanlığına, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceğini belirtti.

Ankara Yolunda Kardeşini Ziyaret Etti

Burdur'dan bisikletiyle yola çıkan Yıldırım,

Gerekçeli kararımı posta yoluyla istinaf mahkemesine gönderdim. Dün Ankara'ya gitmek için yola çıkacaktım ancak kardeşim hastanede yatıyor. Kardeşimi ziyaret edip, Ankara'ya doğru yola çıktım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur

dedi.

Onur ve Kişilik Hakları İçin Yürüyüş

Orhan Yıldırım, Tarafıma 2018 yılından bu yana kirayı 850 lira olarak yatırdığıma dair dayanaksız bir suç isnat edilmiş. Mahkemede ev sahibimin gelip yemin etmesini istedim. Ev sahibini mahkemeye getirip yemin ettirmediler. Tarafıma atılan bu yalanı temizlemek zorundayım. Bu durum, onurum ve kişilik haklarıma saldırıdır. Mağduriyetimin giderilmesi için tepki yürüyüşü olarak bu eylemi gerçekleştiriyorum diye konuştu.

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