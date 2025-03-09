Anayasa Mahkemesi, 8 yıl sonra 'eziyet var' dedi

Avukat Engin Gökoğlu, 21 Eylül 2017 tarihinde terör örgütü üyeliği iddiasıyla Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu. Ancak cezaevinde yaşanan bir olay, yıllar sürecek bir hukuki mücadeleyi de beraberinde getirdi.

Cezaevinde Yaşanan Olay

Gökoğlu, tutuklandıktan bir ay sonra, cezaevi yönetiminin koğuş değişikliği kararına direndiği gerekçesiyle infaz koruma memurları tarafından müdahaleye maruz kaldı. Cezaevi yönetiminin iddiasına göre, mahkumlar koğuştaki eşyalara zarar vererek isyan girişiminde bulundu. Bu gerekçeyle, infaz koruma memurları müdahale sırasında Gökoğlu'nun kolunu kırdı. Yaşanan olay, cezaevinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Takipsizlik Kararı ve Anayasa Mahkemesi Kararı

Kolunun kırılması nedeniyle kelepçe takılamayan Gökoğlu, müdahaleyi gerçekleştiren infaz koruma memurlarından şikayetçi oldu. Ancak 2020 yılında savcılık, müdahalenin orantılı olduğunu savunarak takipsizlik kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi: Eziyet Yasağı İhlal Edildi

Gökoğlu'nun itirazını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, olayı detaylı şekilde inceleyerek kararını verdi. Mahkeme, eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmederek, şu gerekçeleri sundu:

Müdahalenin orantısız olduğu,

Gökoğlu'nun yaralanma biçimi ve nedenine ilişkin makul ve doyurucu bir açıklama yapılmadığı,

Kemik kırığıyla sonuçlanan eylemin, gerçekleşme koşulları ve sonuçları itibariyle ağır ve ölçüsüz olduğu.

Mahkeme, bu gerekçelerle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyanın tekrar gönderilmesine ve infaz koruma memurlarının yeniden soruşturulmasına karar verdi.

250 Bin TL Tazminat Ödenecek

Anayasa Mahkemesi, eziyet yasağı ihlali nedeniyle Avukat Engin Gökoğlu'na 250 bin TL tazminat ödenmesine de hükmetti.Bu karar sonrası, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatılması ve olayda sorumluluğu bulunan infaz koruma memurlarının yeniden yargılanması bekleniyor.

Cezaevi Davası Devam Ediyor

Öte yandan, Engin Gökoğlu hakkında, cezaevinde infaz koruma memurlarına direndiği, hakaret ettiği ve kamu malına zarar verdiği iddiasıyla açılan davanın halen sürdüğü belirtildi.Bu karar, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı kötü muamele iddiaları konusunda önemli bir emsal teşkil edebilir.