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Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı

Spitsbergen Anlaşması'yla Türk vatandaşları Svalbard'da mülk edinme ve bilimsel araştırma yapma hakkı kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 17:37, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 17:39
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Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı

Svalbard Takımadaları'nın StatüsüSvalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe girdi. Bu kararın ardından Türk vatandaşları takımadalarda mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkı elde etti.

Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklar

Türk vatandaşları, Svalbard takımadaları kara suları, fiyortları ve limanlarına giriş, adalarda oturma, bölgede balıkçılık faaliyetlerinde bulunma ve avlanma, denizcilik faaliyetlerinde bulunma, endüstriyel faaliyetler, madencilik ve ticaret faaliyetlerine ilişkin haklar kazandı.Kararın son dönemlerde kutup bölgelerinde Türkiye'nin yürüttüğü bilimsel çalışmalara önemli katkısı olması bekleniyor.

Türkiye'nin Arktik Bölgesine İlgisi

Türkiye son yıllarda Arktik bölgesine yönelik bilim seferleri düzenliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından, Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve karasularında son araştırma seferi 25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşlarının oturum ve ticari çalışmalar için bölgeye ilgisi artabilir.

Svalbard Takımadaları Tarihçesi

1596 yılında keşfedilen takımadalarda, bölge neredeyse tamamen buzla kaplı. 1925 yılında Norveç'e adalar üzerinde hak tanındı. Dünyanın en kuzeyindeki idari merkez olarak bilinen bölgede, bir anlaşma ile 40 kadar ülkeye yerleşim kurma hakkı tanındı. Egemen devletler arasında Türkiye de var ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları bu bölgede oturum hakkı kazandı. Yakın zamana kadar bu hakkı diğer egemen devlet arasında Rusya ve Norveç kullanıyordu.

Spitsbergen Anlaşması'nın Detayları

Paris'te 9 Şubat 1920 tarihinde imzalanan ve 1925 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanımakta.

Svalbard'ın Konumu

Svalbard Arktik Okyanusu'nda bir bölge. Takımadalarda tahminen 2 bin 600 kişi yaşıyor. Adaların yüzde 60'ı buzullarla kaplı.

Svalbard'da Oturum İzni Nasıl Alınır?

Norveç'in resmi sitesinde bu bölgeye gitmek için çoklu vize almanın gerektiği belirtiliyor ve şu bilgi yer alıyor:

"Vizenize başvururken 2 veya daha fazla giriş için başvurmanız önemlidir. Bu, Svalbard'ın Norveç'in bir parçası olmasına rağmen Schengen bölgesinin bir parçası olmaması nedeniyle gereklidir. Schengen bölgesine girmek için vizeye ihtiyacınız varsa, Svalbard ziyaretiniz sona erdiğinde Norveç'e / Schengen bölgesine geri dönmek için de vizeye sahip olmanız gerekir."


Svalbard'da Oturum İçin Gerekli Belgeler

Norveç resmi makamlarının verdiği bilgiye göre, Svalbard için Schengen vizesine gerek yok. Ancak iş bulmak ve oturum için konut ayarlamak da zor. Bu nedenle gitmeden önce iş ve konut bulunması gerektiği belirtiliyor. Oturum koşulları için verilen bilgiler şöyle:

  • Yabancıların Svalbard'a seyahat etmek için Norveç yetkililerinden vize veya çalışma ve oturma izni almasına gerek yoktur. Ancak, Schengen Bölgesi için vize gereksinimi olan yabancı vatandaşların anakara Norveç üzerinden Svalbard'a gidip gelirken Schengen vizesine sahip olması gerekir. Svalbard'da kaldıktan sonra Schengen Bölgesi'ne (anakara Norveç) geri dönebilmeniz için çift girişli vize aldığınızdan emin olmanız önemlidir.
  • İşiniz yoksa konut edinmek zordur. Norveç devleti, Svalbard'daki neredeyse tüm araziye sahiptir ve pratikte kendi evinizi inşa etmek için bir arsa satın almak mümkün değildir. Bazı özel konutlar kiralık arazilere inşa edilmiştir. Bu konutlar özel kişilere satılmış veya kiralanmıştır. Konut fiyatları çok yüksektir.
  • Bu nedenle, takımadalara gelmeyi planlayanlara gelmeden önce iş ve konut edinmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, ada valisinin de oturum için onay vermesi gerekiyor.


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