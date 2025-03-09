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Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

Konya'da 19 yaşındaki genç kız, çarşaflarla balkondan inmeye çalışırken düştü. Olayda yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 17:49, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 17:51
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Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

Konya'da 19 yaşındaki kız, çarşaflarla inmeye çalışırken yaralandıKonya'da 19 yaşındaki bir kız, bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalışırken sert zemine düşerek yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak'ta bulunan Dağ Deviren Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı.

Çarşaflarla İnmeye Çalıştı

Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndüÇarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız, 3. katın balkonuna inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndüİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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