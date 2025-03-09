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Kuryeler için yeni dönem

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, dijital platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin posta sektörü kapsamına alındığını açıkladı. Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 17:53, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 20:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Dijital Platformlar Posta Sektörüne Dahil Edildi

Bakan Uraloğlu, "Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındı. Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi" dedi.

Dijital Ortamlar Üzerinden Sunulan Kurye Hizmetleri

Pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu" ifadelerini kullandı.

Posta Sektörü Kapsamına Alındı

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, "AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız" dedi.

Şikayetlerin Ele Alınmasında Ciddi Problemler Yaşanıyordu

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, "Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışma Saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na Bildirilmesi Zorunlu

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, "Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Kayıt Dışı Posta Hizmetleri Önleniyor

Bakan Uraloğlu, düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirterek, "Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek" ifadelerini kullandı.

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