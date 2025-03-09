Erdoğan ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler olduğu tespit edilen zanlı A.E.Ş (33), Mut Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

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