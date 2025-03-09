Erdoğan ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı
Mersin Mut'ta sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 19:26, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 19:28
Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Facebook Hesabındaki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler olduğu tespit edilen zanlı A.E.Ş (33), Mut Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.