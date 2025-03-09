Gürsel Tekin yeni parti kuruyor

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün Şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kuruyor.

Partinin Adı: Kararsızlar Partisi

Partinin adının "Kararsızlar Partisi" olacağı belirtiliyor.

Gürsel Tekin'den Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Tekin,

"Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor."

dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu İle İlgili Açıklamalar

Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağı partiyle ilgisi olmadığını vurguladı.Tekin,

"Kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi"

dedi.