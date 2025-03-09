Eyüpspor-Konyaspor maçı kavga ile sonuçlandı

Eyüpspor ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasının ardından sahada başlayan kavga, protokol tribününe sıçradı. Polis, kavgayı güçlükle önledi.

Eyüpspor'un Galibiyeti ve Kavga Anları

Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Eyüpspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte hem sahada hem de protokol tribününde kavgalar yaşandı.

Sahadaki Tartışma ve Müdahale

Sahada Kramer ile Robin Yalçın arasında başlayan tartışmalar bir anda büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında kavgaya dönüştü. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

Protokol Tribünündeki Gerginlik

Sahadaki tartışmanın ardından protokol tribününde de kavga çıktı. Eyüpsporlu taraftarlar ile protokol tribününde bulunan kişiler arasındaki kavgayı polis engelledi.