'Barista Teyze' sosyal medya gündem oldu

Süleymaniye'de 16 yıl önce kızının açtığı dükkanda boş vakitlerini değerlendirmek için baristalık yapan 70 yaşındaki Hava Çal, gençlerin "Barista teyze"sı oldu. Avusturya'da 36 yıl yaşadıktan sonra çocuklarının İstanbul'da evlilik yapmasının ardından kesin dönüş yaptı. Kızının dükkan açmasının ardından kahve yapmaya ilgi duyduğunu ve baristalığı öğrendiğini belirten Çal, 10 yıldır dükkana yardım etmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için baristalık yapıyor.

Kızına Bakarak Öğrendi

Kızının kahve dükkanı açmasının ardından baristalığı öğrendiğini anlatan Hava Çal, şunları söyledi:

Ben 36 yıl Avusturya'da yaşadım. Avusturya'nın dili Almanca olduğu için Almancam var. Almanlarla çok güzel anlaşırım. İki çocuğum burada okudu. Onlar burada evlenince, benim de dönmem kolay oldu.





Bu işe nasıl başladım? Burayı açtılar. Bize eğitim vermek için bir barista geldi. Benim kızım 3 ay eğitim aldı. Sonra onlar yaparken ben de baka baka öğrendim. Geldim, yaptım hoşuma gitti. Ondan sonra devam ettim.





Şimdi bütün kahveleri yapabiliyorum. Hepsini yapabiliyorum. Hanım kızımız benden Amerikano istedi. Ben de onu yaptım çok hoşuna gitti. Onu sosyal medyaya koymuş. Ondan sonra işte bana haber geldi. Arkadaşlar, tanıdıklar sosyal medyada görmüş.





Biz Ondan Eğitim Aldık





Biz zaten yoğunuz. İstanbul Üniversitesi'nin yanında olduğumuz için, sınavlar oluyor, öğrenciler geliyor. Zaten yoğunuz. Hocalar, öğrenciler hepsi tanırlar bizi. Barista teyze diyorlar. İlk zamanlar şaşırıyorlar, ama benim öğrenciler, hocalar alıştığı için, bizden hangisini istiyorlarsa onu veriyoruz.





İlk görenler şaşırıyor, o kızım da şaşırdığı için beni sosyal medyaya koymuş. Severek yapıyorum. Ben çalışmayı çok severim. Onun için ne iş yapsam seviyorum, severek yapıyorum. Baristalığa ayrı bir ilgim var. Ben çalışmıyorum aslında. Burayı benim çocuklarım açtı. Ben onlara yardıma geliyorum.





Bir hobi olarak, evde durmamak için onlara yardım ediyorum. Bıktığım anda gidiyorum. Ben buraya kahve içmeye geldiğimde merak ettim. Ben biraz da meraklıyım. Gittim, yaptım, ondan sonra da hoşuma gitti. Barista olduk şimdi.





Esas barista benim kızım. Biz ondan eğitim aldık, sonra çalışanlara öğretti. Çalışanlarımız hiçbir şey bilmezken geldiler, burada barista oldular. Onları yetiştirdiğimiz için de mutluyuz.





Beni Şaşırttı

Hava Çal'dan etkilendiğini belirten Melek Tekirdağ, "Daha önce buraya gelmedim ama kendisi çok sempatik bir kadın ve Almanca'yı çok iyi konuşabiliyor. Onu araştırdım ve hakkında bayağı bilgi buldum. Hoşuma gitti ve etkilendim. 70 yaşında birinin hala çalışıyor olması, baristalık yapması şaşırttı beni. Ben genelde çok kahve içmem ama buradaki kahve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada "Barista Teyze" olarak daha önce gördüğünü belirten Rabia Tekirdağ, "Burada olduğunu bilmiyordum. Bugün burada görünce bayağı şaşırtıcı oldu. İçtim ve bence çok iyiydi. Özellikle Hava teyzenin yaptığı kahve. Buraya gelip hem kahvenin tadına bakmaları hem Hava teyzeleri ile sohbet etmeleri bence onlar için iyi olur ve ilham verici olur" şeklinde konuştu.