Vedat Milor'dan örtülü reklam soruşturmasına yanıt

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası'na ilişkin videosu hakkında başlattığı 'örtülü reklam' soruşturmasına yanıt verdi.

Milor'un Soruşturmaya Yanıtı

Milor, bakanlığın soruşturma kapsamında kendisinden 'savunma' istemesi sonrası ilk kez konuştu.

Prensipler ve Bağımsızlık

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Milor, "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadesini kullandı.

Ne Olmuştu?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen, o anları YouTube hesabından "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor hakkında "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.Bakanlık Milor'dan "yazılı görüş" istemişti.