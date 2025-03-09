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Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye toplandı

Amman'da düzenlenen toplantıda, Suriye'nin güvenliği ve istikrarı için uluslararası işbirliği vurgulandı. Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditler kınanırken, uluslararası toplumdan İsrail'e yönelik ihlallerin durdurulması istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 21:36, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 21:37
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Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye toplandı

Terörle Mücadele ve İşbirliği: Ortak Bildirinin Öne Çıkanları

Suriye'de Güvenlik ve İstikrarın Önemi

Terörle mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği, sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye halkının; ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi.

Suriye'nin Güvenliği Bölge İçin Esastır

Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye'nin istikrarını ile halkının güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerde destek mesajı verildi.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Hukuk

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı ve iç işlerine müdahale girişimlerinin reddedildiği ve kınandığı bildiride, bu durumun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ve daha fazla çatışmaya yol açacak bir tırmanmaya neden olacağı ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı


  • Katılımcılar, bildiride, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) uluslararası hukuka uymaya çağırdı.
  • İsrail'in ihlallerine son vermeye ve İsrail'in işgali altındaki Suriye topraklarından çekilmesini sağlamaya davet edildi.
  • Ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması talep edildi.


Toplantı Katılımcıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla Amman'da bir toplantı düzenlenmişti.

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