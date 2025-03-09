Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan topu patladı, 72 yaşındaki B.Ş. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 21:41, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 22:00
Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan topu yüzünde patlayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Pınarönü Mahallesi Maşatlık Sokak'ta, B.Ş'nin (72) gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.
Olay Sonrası Müdahale ve Hastane Süreci
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş., ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.