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Ali Babacan: İktidar yoruldu

Ali Babacan, Sakarya'da basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına değindi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 22:04, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 22:06
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Ali Babacan: İktidar yoruldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığının bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentin hem tarımı hem sanayisi hem de turizmiyle güçlü bir il olduğunu söyledi.

Ekonomi Politikalarına Eleştiri

Çiftçinin, sanayicinin, ticaret erbabının sorunları olduğunu ifade eden Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Babacan, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, son 10 yılda adalet, sağlık ve eğitimde geriye gittiğini savundu. Türkiye'de artık değişim zamanının geldiğini belirten Babacan, şöyle devam etti:

Değişim olsun ama nasıl bir değişim olsun? 'Gelen gideni aratır' diye bir söz vardır. Evet, yeniler gelsin ama gideni aratmasın. İşte biz de tam bunun için buradayız, onun için DEVA Partisiyiz. Bugün kuruluşumuzun 5. yılı. Partimizi kurarken 'Zaman umutsuzluk zamanı değil, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Zaman herkesin elini değil, bedenini, gövdesini taşın altına koyma zamanı.' demiştik. Böyle yola çıktık ve bugün çok şükür 5 yılı tamamladık. Daha önümüzde uzun ve zor bir yol var ama bizdeki azim ve kararlılık olduktan sonra yol ne kadar zor, dik yokuş, engebeli de olsa da inşallah o yolu kararlılık ve inanmış kadrolarla aşacağız.


Çözüm Önerileri ve Kararlılık

Babacan, kadrolarına ve hazırlıklarına güvendiklerini dile getirerek, "Her konuda çok iyi yetişmiş, işini iyi bilen arkadaşlarımız var. Her konuda çözümlerimiz hazır. Türkiye'de her alanda çözümlerini böyle korkmadan, cesaretle yazılı hale getirip açıklayan bir başka siyasi parti yok. Sağlık, eğitim, hukuk, insan hakları, aklınıza ne geliyorsa nasıl çözeceğimizi yazılı olarak ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmasının ardından katılımcılarla iftar yapan Babacan, partisinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

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