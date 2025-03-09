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Galatasaray'dan kritik Alanyaspor galibiyeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor karşısında deplasmanda 2-1 galip gelerek liderliğini sürdürdü. Maçta Galatasaray'ın golleri Fidan Aliti (KK) ve Osimhen'den gelirken, Alanyaspor'un tek golünü Tonny Vilhena kaydetti. Maçın devre arasında Galatasaraylı Günay Güvenç kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Galatasaray, iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2025 23:00, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 23:02
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Galatasaray'dan kritik Alanyaspor galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçın İlk Yarı Sonucu

Sarı kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın Galibiyet Golleri

Galatasaray'ın galibiyet golleri Fidan Aliti (KK) ve Osimhen'den geldi.

Alanyaspor'un Tek Golü

Alanyaspor'un tek golünü Tonny Vilhena kaydetti.

Maçın Devre Arası Olayı

Maçın devre arasında Galatasaraylı Günay Güvenç kırmızı kart gördü.

Liderliğini Sürdüren Galatasaray

Ligde 2 maç sonra kazanan Galatasaray puanını 68 yapıp liderliğini sürdürdü.

Alanyaspor'un Durumu

Alanyaspor ise haftayı 31 puanla kapattı.

Sezonun İlk Yarısındaki Karşılaşma

Galatasaray, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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