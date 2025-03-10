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10 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

10 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 00:03
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10 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/18.57)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek ve CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. Oturumu'nun açılışına katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

(New York)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/16.00/Kocaeli/20.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Manisa Basket-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/19.00)

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