Ünlü deterjan markası testi geçemedi. 2,2 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığı, Procter & Gamble'ın "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjan reklamını inceleme altına aldı. Reklam Kurulu, markanın iddia ettiği "daha az deterjanla daha iyi temizlik" vaadinin gerçeği yansıtmadığını belirleyerek 2,2 milyon TL idari para cezası ve reklam durdurma kararı verdi.

Reklamda Yanıltıcı İddialar Tespit Edildi

Kurul, Ariel'in reklamında, rakiplerinin 2 ölçek deterjan kullanırken, Ariel'in 1 ölçekle aynı temizliği sağladığı iddiasını inceledi. Ancak yapılan değerlendirmede:

Şirketin sunduğu IPSOS raporunun geçerli olmadığı,

Karşılaştırmalı testlerin uygun koşullarda yapılmadığı,

Gerçek kullanımda lekelerin tek yıkamada çıkmadığı tespit edildi.

8 Kez Yıkama Sonrası Temizlik

Reklamda tek yıkamada temizlenen lekelerin, bağımsız testlerde 8 yıkama sonrası çıktığı belirlendi. Kurul, bu durumun tüketiciyi yanıltıcı olduğu sonucuna vardı.

Reklam Durdurma ve Para Cezası

Yönetmeliğe aykırı hareket ettiği tespit edilen Procter & Gamble hakkında:

2,2 milyon TL idari para cezası,

Yanıltıcı reklamların durdurulması kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan reklamlar konusunda denetimlerin süreceğini belirtti.