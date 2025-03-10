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Kabine yoğun gündemle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze gündemiyle toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 15:38, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 15:38
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Kabine yoğun gündemle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

Suriye'deki Gelişmeler

Kabine üyeleri, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirecek. Katil Esad'ın çetelerinin Suriye'yi karıştırmak ve yeniden iç savaş çıkarmak için başlatmaya çalıştıkları isyan tüm yönleriyle mercek altına alınacak.

Gazze ve İç Politika

ABD ve İsrail'in Gazze'yi yok etme-insansızlaştırma çabaları da kabinenin diğer önemli gündem maddelerinden. Toplantıda iç politikadaki gelişmeler de görüşülecek.

Bayram İkramiyesi Gündemde

Özellikle 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zam masaya yatırılacak. Öte yandan başıboş köpek sorunu ile mücadelede gelinen son durum da toplantıda gündeme gelecek. Başıboş sokak köpekleri geçtiğimiz günlerde Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğa saldırarak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

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