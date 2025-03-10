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AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruların daha hızlı sonuçlanması için yapay zeka destekli sistemler kullanacak. Reformlar süreci 1 yıla indirebilir.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Mart 2025 08:15, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 08:31
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AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları karara bağlama süreci, 2,5 yılı aşan sürelerden bir yıl gibi daha kısa bir zamana indirilebilir.

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

2012 yılında vatandaşlara Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru hakkı tanındığından beri başvurularda büyük bir artış gözlemlendi. Ancak bu durum, mahkemenin iş yükünü artırırken karar süreçlerinde de ciddi gecikmelere neden oldu.

Bireysel Başvuruların Karar Süresi Azaltılıyor

AYM verilerine göre, mahkemenin karar alma süresi ortalama 2 yıl 6 ay 27 gün olarak kaydedildi. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bireysel başvuruların etkinliğini artırmak için yeni düzenlemeler yapılacak. Yapılacak düzenleme ile AYM karar sürecinin 1 yıla kadar düşürülmesi planlanıyor.

Yapay Zeka ve Teknolojik Altyapı

Planlanan reform stratejileri kapsamında ilk sırada, mahkemenin kurumsal kapasitesinin artırılması yer alıyor. AYM'nin mevcut iş yükünü daha hızlı ve etkili şekilde yönetebilmesi için personel sayısı artırılacak. Bunun yanı sıra, dijital arşivleme, yapay zeka destekli ön inceleme sistemleri ve elektronik başvuru süreçlerinin iyileştirilmesi gibi teknolojik altyapının güçlendirileceği belirtiliyor. Bu sayede başvuruların ön değerlendirme aşamasında daha hızlı ele alınabileceği vurgulanıyor.

Kriterlerin Netleştirilmesi

Dosya yükünün iyileştirilmesi kapsamında, kabul edilebilirlik kriterlerinin netleştirilmesi de gündemde. Bireysel başvuru sürecinde gereksiz veya hatalı başvuruların önüne geçmek için, vatandaşlara yönelik rehber niteliğinde belgelerin hazırlanması planlanıyor. Ayrıca, hukukçular ve kamu görevlileri için eğitim programları düzenlenerek, başvuru süreçlerine dair farkındalığın artırılması hedefleniyor. Böylece, mahkemeye gelen başvuruların daha sağlıklı değerlendirilmesi ve sürecin hızlanması amaçlanıyor.

Oğuzhan Ürüşan

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