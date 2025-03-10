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Bakanlıktan 'müfredat dışı ders işlenecek' beyanına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat dışı ders işleneceği beyanlarına yanıt verdi. Bakanlık, eğitim sendikasının beyanlarına açıklık getirerek müfredat dışı derslerin işlenemeyeceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 08:25, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 09:28
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Bakanlıktan 'müfredat dışı ders işlenecek' beyanına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Mart 2025 tarihinde (bugün) okullarda, "Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı" yönündeki beyanlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Açıklaması

Bir eğitim sendikasının, 10 Mart 2025 tarihinde (bugün) okullarımızda, "Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı" yönündeki beyanına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Demokratik Hukuk Devletlerinde Temel Hak ve Hürriyetler

Bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirilmiştir. Bu minvalde anayasamızın güvence altına aldığı özgürlüklerden biri de sendikal faaliyet özgürlüğüdür.Öte yandan insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken "başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği", ortak kabul görmüş bir ifadedir.

Sendikal Hakların Kullanımı

Bu açıklamalar ışığında sendikal hakların kullanılmasında;

  • Anayasamızın 12. maddesindeki "Temel hak ve hürriyetler; kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder."
  • Ailenin ve Çocukların Korunması başlıklı 41. maddesindeki "Aile, Türk toplumunun temelidir."
  • Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesindeki "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz."
  • Sendika Kurma Hakkı başlıklı 51. maddesindeki bu hakkın kullanılmasının "milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle" sınırlandırılabileceği

ilkeleri başta olmak üzere Milli Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğitim Öğretim Kurumlarında Müfredat Uygulamaları

Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir.Gerek sendika yetkilileri gerekse okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, anayasamız başta olmak üzere kanunlarımızla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür.

Sendikal Haklar ve Kamu Hizmetleri

Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içermekte olup kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin çerçevesini ise mevzuat belirlemektedir. Ulusal ve uluslararası normlarda sendikal hakların kullanımı, kamu hizmetlerini keyfi biçimde yürütmek anlamına gelmemektedir.Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin "sendikal özgürlük" kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır.

Sendikal Özgürlükler ve Yasal Sorumluluklar

Tüm bu açıklamalar ışığında, sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir.Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

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