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Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı

Emeklilere bayram ikramiyesi artışı için hazırlıklar sürüyor. Yeni düzenlemenin TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Mart 2025 08:45, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 08:47
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Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için düğmeye basıldı. Sabah'ın haberine göre; yapılan son toplantıda formüller masaya yatırılırken, düzenlemenin bugün TBMM'ye sunulması planlanan torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor. Hükümet hazırladığı alternatifli zam senaryoları arasında 1.000 TL'lik artış ağırlık kazandı. İkramiyenin 4 bin TL'ye çıkarılması halinde her iki bayram için emeklilere 8 bin TL, toplamda ise 134.5 milyar TL ödenecek.

Ekonomi Kurmaylarının Toplantısı ve Etki Analizi

Ekonomi kurmayları ile bürokratlarının geçen haftaki yaptığı toplantıda ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizi ortaya koydu. Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Yapılan müzakereler sonrası 1.000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı.

Bayram Öncesi İkramiyeler Hesapta

AK Parti kurmaylarının belirleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının da alındığı emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanı'nın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek.

Kurban Bayramı İkramiyeleri

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesini emekli olanlar ayni oranda alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.

15.5 Milyon Kişiye Ödeme Yapıldı

2024'te emeklilere bayramlarda toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramında 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon TL ikramiye verilmişti.

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