Mimar Ece Gürel'in Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Gürel'in ölümü birçok soru bıraksa da onunla son konuşan arkadaşı, mesajlaştığı Özge A. Ö., oldu. Sırlarla dolu kayboluşun en yakın tanıklarından olan o arkadaşın ifadesi ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'ndaki Kayıp Olayı

Türkiye, 2 Mart'ta evinden çıkıp gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve sağ bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor. Kaybolduğu ilk gün eşi Sezer Güler, emniyete gidip durumu bildirdi. Bu ihbar gelir gelmez Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmaya başladı. Ekipler, mimar Ece Güler'i evinden ormana kadar adım adım izledi. Kayıp Şahıslar Büro'nun deneyimli dedektifleri her görüntüyü özenle inceleyip genç kadını takip eden ya da zorlayan biri var mı diye kontrol etti.

1 Kilometrekarelik Alan Tarandı

Yüzlerce saat ve kilometrelerce kamera incelendi. Ece Güler, evinden çıkıp önce dolmuşa ardından metroya, daha sonra otobüse binerek Belgrad Ormanı'na girmiş ve oradan bir daha çıkmamıştı.Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ormana girişi olan ancak çıkışı olmayan Güler'i günlerce aradı. 55 kilometrekarelik Belgrad Ormanı'nın 41 kilometrekarelik alanı tarandı. İlk gün genç kadının çantası ve cep telefonu bulundu.

Hipotermi Organlarını Bitirdi

Kaybolduktan 3 gece sonra ise saat 01:30 sıralarında eşyalarının bulunduğu alanın tam 6 kilometre uzağında bir alanda yatarken sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Güler'in geçirdiği hipotermi yüzünden iflas eden organları daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

Sırlarla Dolu Kayıp

Genç kadının ölümünün ardından sosyal medyada onun hakkında binlerce yorum yapılsa da Ece Güler'in ormana neden gittiği ve eşyalarını neden bırakıp yürüdüğü sorusu kendisinde saklı bir sır olarak kaldı.

Ece Gürel'in En Son Konuştuğu Arkadaşı O Sohbeti Anlattı

SABAH'tan Yunus Emre Kavak; Ece Güler'le olay günü kaybolmadan dakikalar önce mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö.; "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona, canı çok sıkkındı.Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı.Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi. BANA KAYBOLDUM YAZDIĞINDA BEN ANLAMADIM"Kaybolduğu gün bana ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum dedi diyen Özge A.Ö., daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad Ormanı'na gitmiş. Bana "ormana gitmek, nefes almak, hava almak istiyorum" dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra "kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı" yazdı. Ben de mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım dedi.

Nefes Almak İstiyorum

Ece Gürel'in astrolojiye ilgisinin olduğunu ve çeşitli dersler aldığını biliyorum diyen Özge A.Ö., o gün bana sadece "nefes almak istiyorum" demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi, cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astroloji ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yeni gözaltı işlemlerinin ya da ifade işlemlerinin de olabileceği öne sürüldü.

Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ece Gürel'in Belgrad'a gitmek üzere Mecidiyeköy'de metroya bindiği ve Hacıosman Durağında indiği anların güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Güler acele hareketlerle kart basıp metroya geçiş yapıyor.