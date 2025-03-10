İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü gemi geçişine kapatıldı

Boğaz'ın, çift yönlü ve geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.

İstanbul Boğazı'na kuzey ve güneyden girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı.

Yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

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