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DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor

DEM Parti, İmralı'dan gelen çağrı sonrası siyasi parti turuna başlıyor. İlk görüşme CHP ile olacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Mart 2025 09:10, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 09:11
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DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor

İmralı'dan Gelen Silah Bırakma Çağrısı ve DEM Parti'nin Ziyaretleri Başlıyorİmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı sonrasında DEM Parti'nin siyasi parti turu bugün başlıyor. İlk görüşme bugün CHP ile gerçekleştirilecek. Heyet, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti ile de görüşmeler yapacak.

DEM Parti Heyetinin Siyasi Parti Turu

DEM Parti heyeti, ikinci siyasi parti turuna başlıyor. İlk durakları, Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

CHP Ziyareti

DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Görüşme öncesinde Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Özel, "Bu meselenin bir bütün olarak çözülmesi gerekiyor. Meclis zemininde bir şey olacaksa bu zemine mutlaka şehit aileleri ve gazilerin dernekleri de katılmalı. Onların rızasının alınmadığı bir şey doğru olmaz. Meclis zemininde toplumsal mutabakat varsa destek veriyoruz. Ama bunun dışında al-ver pazarlıklarına, hele hele anayasa değişikliği planlamalarına karşı duruyoruz." dedi.

17 Mart'ta Cumhur İttifakı Ziyaretleri

DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret edecek.

  • MHP ile görüşme saat 11'de başlayacak.
  • AK Parti ile randevu saat 14'te olacak.

Her iki buluşmanın da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

Görüşmelerin İçeriği

Görüşmelerde İmralı'nın silah bırakma çağrısı ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

Süreçte Yaşananlar

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." çağrısında bulunmuştu.Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş ve ardından Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü fesh etme çağrısında bulunmuştu.

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