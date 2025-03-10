Fahiş fiyata iki ayda 454 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk iki ayında fahiş fiyat artışına yönelik denetimler sonucunda toplamda 454 milyon TL idari para cezası kesti.

Fahiş Fiyata Yönelik Denetimler Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç piyasada istikrarı sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 85.238 gerçek ve tüzel kişi incelendi. İlk iki aydaki denetimler sonucunda 17.395 firmaya 454,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. Sadece şubat ayında 9.606 firmaya 309,9 milyon TL ceza kesildi.

81 İlde Yapılan Denetimler ve Sonuçları

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde 62.328 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 161,7 milyon TL ceza kesildi. Bu cezanın 106,1 milyon TL'lik kısmı sadece Şubat ayında uygulandı.

Sektörel Denetimler ve Kesilen Cezalar

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde yapılan fahiş fiyat denetimlerinde 22.033 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerde 629 kişiye toplamda 154 milyon TL ceza kesildi. Fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan cezaların 126,7 milyon TL'lik kısmı bu kapsamdaki denetimlerden kaynaklandı.Ayrıca, kuyum sektöründe yapılan denetimlerde 56 kişiye 16,2 milyon TL, emlak alanında ise 40 kişiye 3,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Tüketici Ürünlerinde Güvensizlik Oranı Düştü

Bakanlık, tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve temizlik ürünleri gibi tüketici ürünlerinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini de sürdürdü. 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, 2025 itibariyle yüzde 1,1'e düşürüldü.2025 yılında 821 firma denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 75 kişiye 7,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Tüketici Hakları ve Piyasa Gözetimi Kapsamında Kesilen Cezalar

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 2025 yılının ilk iki ayında toplamda 138,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış ve taksitli satışlar gibi alanlardaki ihlaller nedeniyle 71,1 milyon TL ceza kesildi. Sadece şubat ayında ise bu tutar 18,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

En Fazla Ceza İstanbul'da Kesildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, en fazla ceza İstanbul'da kesildi. Kentte aykırı fiiller nedeniyle toplamda 125,6 milyon TL ceza uygulanırken, denetlenen firma sayısı 10.633 olarak kayıtlara geçti. 2025'in ilk iki ayında toplamda 62.328 firma ve 5.396.387 ürün denetimden geçti.