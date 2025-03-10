Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?

Ekonomi gündemi baş döndüren gelişmelerle 2024 yılını tamamlarken Merkez Bankası 2025 yılının hikayesini faiz indirimleri üzerinden yazmaya devam ediyor. Ocak ayında faizler 250 puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45 çekilirken mart ayı toplantısında da benzer bir karar alınarak faizler yüzde 42'ye indirildi. Faizlerde indirim sürecine girilmesi konut ve taşıt kredilerine yansıyacak mı? İşte mevduat faizi oranlarında son durum.

Enflasyonla Mücadelede Sıkı Adımlar

Enflasyonla mücadele kapsamında faiz politikalarında sıkı adımlar atılırken yıl sonu beklentileri de değişti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası yayımladığı açıklama metinlerinde para politikasında alınacak kararların enflasyon görünümüne göre şekilleneceğini vurguluyor. Merkez Bankası'nın aldığı her karar yatırımcının attığı adımları etkiliyor. Taşıt ve konut faizleri düşüşe geçerken borsa beklentilerin altında gelen enflasyonla ralli yaptı. Peki, mevduat faiz oranlarında son nedir? İşte tüm gelişmeler.

Enflasyon Görünümünde İyileşme

Merkez Bankası 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5'e kadar düşürdü. 3 Mart'ta TÜİK'in açıkladığı enflasyon, yüzde 2,97'lik beklentilerin altında gelerek yüzde 2,27 oldu. Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmesi öngörülürken bunun faiz kararlarına yansıması bekleniyor.Değerli TL ve düşük enflasyon hedefi ile karar alan Merkez Bankası cuma günü piyasa katılımcıları anketini de yayımladı. Yıl sonu TÜFE'si geçtiğimiz anket döneminde yüzde 28,30 olurken bu anket döneminde %28,04'e geriledi. Ankette enflasyon beklentileri ile beraber faiz beklentileri de 3 ay sonrası faiz tahmini %40'tan %37'ye inerken 12 ay sonrası faiz beklentisi %28,92'den %27,60'a düştü.

Konut ve Taşıt Kredi Faizleri

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından konut ve taşıt kredileri merak edildi. Bankalarca açılan taşıt kredilerine uygulanan faiz oranları temmuz 2024'te yüzde 55,36'ya kadar yükselirken 28 Şubat 2025 haftasında 36,77'ye kadar geriledi. Bugün taşıt almak isteyen biri için faizler yüzde 3 seviyesine kadar düştü. Merkez Bankası'nın indirim döngüsüne devam etmesi halinde kredi faizleri düşüşe devam edecek. Bankadan bankaya değişmekle beraber 36 ay vade ile 400 bin liralık taşıt kredisi çekildiğinde aylık geri ödeme 20.862 liraya geliyor.Konut kredilerinde de benzer bir tablo ile karşılaşmak mümkün. Bankalara uygulanan konut kredisi faizleri 21 Şubat haftasında yüzde 39,96 olarak görülürken 28 Şubat'ta 39,86 oldu. Konut kredisi faiz oranları Ocak 2025'te bir buçuk yılın en düşük seviyelerini gördü. Bankalar tarafından tüketicilere uygulanan en düşük faiz oranı %2,68 oldu. Bir milyon liralık kredi çeken kişinin aylık ödemesi yüzde 2,68 faizle 27.970 olurken toplam geri ödeme 3 milyon 380 bin lira oluyor.

Mevduat Faiz Oranları Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00'da mart ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Açıklama metninde enflasyon vurgusu dikkat çekerken

"Kredi ve mevduat piyasalarında ön görülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

ifadeleri yer aldı.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 49,55

3 aya kadar vadede yüzde 51,02

6 aya kadar vadede yüzde 42,77

1 yıla kadar vadede yüzde 45,72

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 33,10

Bankaların mevduat faiz oranları yüzde 47 civarından seyrediyor. 100 bin liranın 32 günlük getirisi en yüksek faiz olan yüzde 47 ile 3.502,47 TL. Öte yandan 1 Şubat itibari ile vadesi yüzde 10 olan mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak değiştirildi.