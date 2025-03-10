Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,55 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 17:36, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,4470
|36,4480
|36,5490
|36,5500
|Avro
|39,5800
|39,5810
|39,6250
|39,6260
|Sterlin
|47,0500
|47,0600
|47,2000
|47,2100
|İsviçre frangı
|41,4500
|41,4600
|41,6100
|41,6200
|ANKARA
|ABD doları
|36,4170
|36,4970
|36,5190
|36,5990
|Avro
|39,5400
|39,6200
|39,5850
|39,6650
|Sterlin
|46,9900
|47,2000
|47,1400
|47,3500