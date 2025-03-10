Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,4470 36,4480 36,5490 36,5500 Avro 39,5800 39,5810 39,6250 39,6260 Sterlin 47,0500 47,0600 47,2000 47,2100 İsviçre frangı 41,4500 41,4600 41,6100 41,6200 ANKARA ABD doları 36,4170 36,4970 36,5190 36,5990 Avro 39,5400 39,6200 39,5850 39,6650 Sterlin 46,9900 47,2000 47,1400 47,3500