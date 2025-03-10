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Ankara, Dünyanın en kötü trafik listesine girdi

Ankara, Inrix raporuna göre 28. sıradan en kötü trafik listesine girdi. İstanbul, dünya genelinde trafik sıkışıklığında ilk sırada yer alıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 10:17, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:18
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Ankara, Dünyanın en kötü trafik listesine girdi

Dünya genelinde trafik sıkışıklığını inceleyen Inrix Traffic Scorecard'ın 2024 yılı raporuna göre, Ankara ilk kez en kötü trafiğe sahip şehirler listesine girerek 28. sırada yer aldı. Uzun yıllardır trafik sıkışıklığı ile anılan İstanbul ise zirvedeki yerini korudu. Ancak Ankara'nın bu listeye girişi, başkentte ulaşım sorununun her geçen gün daha da arttığını gözler önüne seriyor.

İstanbul Trafik Sorunu

Inrix'in raporuna göre İstanbul, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en kötü trafiğe sahip şehri olarak zirvede yer aldı. Şehirde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ev-iş arasında geçen sürelerde ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. İstanbul'da sürücüler, özellikle yoğun saatlerde, yolculuklarını neredeyse iki katına çıkaran uzun beklemelerle karşılaşıyor. Trafik sorunlarının çözülmesi için yıllardır süren projeler ve düzenlemelere rağmen, İstanbul'daki trafik yoğunluğu hala dünya çapında dikkat çekiyor.

Ankara Trafik Sorunu

Başkent Ankara'da ise trafik çilesi her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Sabah erken saatlerde ve akşam iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğun trafik, şehir genelinde ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, Ankaralıların uzun süre trafikte kalmasına neden oluyor. Özellikle ana yollarda yaşanan yoğunluk, vatandaşları canından bezdiriyor.

Ankara'nın 28. Sıraya Yükselmesi

Ankara'daki trafik yoğunluğundaki artış, Inrix Traffic Scorecard listesinde bu yıl şehri 28. sıraya taşıdı. Verilere göre, Ankara'daki trafik durumu 2022'den bu yana %23 daha kötü hale geldi. Trafikte kaybedilen süre ise 60 dakikaya kadar çıktı. Bu, Ankara'nın ilk kez dünyanın en kötü trafiğe sahip şehirleri listesine girmesi anlamına geliyor. Şehirdeki trafik sorunu, iç göçle birlikte hızla büyürken, yapılmayan yeni altyapı projelerinin trafiği daha da zorlaştırması bekleniyor.

Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Mansur Yavaş yönetiminin sorunların çözümüne ilişkin adımlar atmaması, yeni yol güzergahlarının oluşturulmaması, toplu ulaşımın yetersizliği ve iki seçimdir söz verilen metro hatlarına hala bir tek kazma bile vurulmamış olması, kentteki trafik sorununu daha da derinleştiriyor.

YAVAŞ: "NE KADAR ÇOK YOL AÇARSANIZ, TRAFİK O KADAR SIKIŞIR" DEDİ, TRAFİK ÇİLEYE DÖNDÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlere sayılı günler kala katıldığı bir YouTube yayınında, başkentle ilgili kullanıcıların sorularını yanıtladı. Ankara'daki trafik sorununa ilişkin konuşan Yavaş, açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ne kadar çok yol açılırsa, trafiğin o kadar sıkışacağını öne süren Yavaş, "Ben hep şunu iddia ediyorum, beni cahillikle suçluyorlar, ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar sıkışır" ifadelerini kullanmıştı.Şehirde, sabah ve akşam saatlerinde ev-iş arası ulaşım süresi ortalama 35 dakikadan 65 dakikaya kadar yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın, yeni yol ve bulvar çalışmalarının trafiği daha da artıracağını açıklamasından sonra, Ankara'nın ilk kez dünyanın en kötü trafiğe sahip şehirler listesindeki sıralaması yükseldi. Başkentteki trafik sorunu, sürücülerin ve kent sakinlerinin günlük hayatını zorlaştıran en önemli faktörlerden biri oldu.

2024 Yılı Dünyanın En Kötü Trafiğe Sahip Şehirleri


  • İstanbul
  • New York City
  • Şikago
  • Mexico City
  • Londra
  • Paris
  • Jakarta
  • Los Angeles
  • Cape Town
  • Brisbane
  • Ankara (28. sırada)


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