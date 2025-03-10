Kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza kesildi

İş yeri sorumlusu Z.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, kumar oynayan 36 kişi ile kumar oynatan Z.Ö'yü (40) yakaladı. Polis, kumar oynayan 36 kişiye toplamda 332 bin 832 lira idari ceza uyguladı.

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