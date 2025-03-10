İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı
İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün önündeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yana savrulan İETT otobüsünün caddenin yan yolunu trafiğe kapatması sonucu D-100 kara yolunda araç yoğunluğu meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 10:38, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:39
İlçeden geçen D-100 kara yolunda seyreden henüz plakası belirlenemeyen İETT otobüsü önünde ilerleyen 2 araca çarptı.
Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.