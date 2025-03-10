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Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Altının gramı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı, 3 bin 421 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 10:49, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:49
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Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Altının Gram Fiyatı Haftaya Yükselişle BaşladıAltının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 421 liradan işlem görüyor.Cuma günü, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 410 liradan tamamladı.

Altın Fiyatları ve Çeyrek Altın Durumu

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 421 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 670 liradan satılıyor.

Ons Altın Fiyatı ve ABD Ekonomisi

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Fed Faiz İndirim Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelendi.

Ticaret Savaşları ve Güvenli Liman Talebi

Analistler, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeler ve zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle güvenli liman varlıklara olan talebin arttığını söyledi.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Veri Gündemi

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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