Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Mart 2025 tarihinde Ekonomim Gazetesi'nde yayımlanan "Bakan Şimşek: Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık Açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in böyle bir ifade kullanmadığı vurgulandı. Bakan Şimşek'in, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katıldığı belirtilerek, toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Döviz Piyasasında Aşırı Dalgalanmalara İzin Verilmeyecek

Bakanlık açıklamasında, toplantı sırasında ihracatçıların döviz kuru ile ilgili sorularına yanıt veren Bakan Şimşek'in şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

Döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını,

Enflasyon beklentileri çipalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini,

Uygulanan para politikasının özünün Türk Lirası'nın değerlenmesine odaklanmadığını,

Ancak TL'ye olan güvenin artmasıyla doğal bir reel değerlenme yaşandığını vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, "Basına kapalı bir toplantının içeriği bağlamından koparılarak çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiştir. Haber doğrulanmadan yayımlanarak kamuoyu yanıltılmıştır" denildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yanlış bilgilere dayalı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.