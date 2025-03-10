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Bakan Göktaş: 6,2 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylığı Ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mart ayında 6,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 17:04
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Bakan Göktaş: 6,2 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylığı Ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Sosyal Yardım Programları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Engelli ve Yaşlıların Toplumsal Hayata Katılımı

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş,

"Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ifadelerini kullandı.

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