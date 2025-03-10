Sivas'ta ilginç olay! Ramazan topu elinde patladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde iftar vakti B.Ş. (72) Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bomba elinde infilak etti. Yaşlı adam ellerinden ve yüzünden yaralandı.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan B.Ş'nin Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.