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Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu kızının kurban edildiğini dile getirerek "Nasıl ettiler bilmiyorum ama sonuna kadar gideceğim" dedi

Haber Giriş : 10 Mart 2025 12:45, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 12:46
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Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler

Belgrad Ormanı'nda kaybolup 4 gün sonunda bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, bir TV programında konuştu.

'Astronomi dersi aldığını biliyorum'

Kızının cadılık okuluna gitmediğini dile getiren baba, "Ben kızımın arkasındayım, böyle bir şey olsa bana söyler. Astronomi dersi aldığını biliyorum. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Benim kızımın aklının ucundan böyle bir şey geçmez" dedi.

"Benim kızım Müslüman bir insan, oruçlu vaziyette" diyen baba "Sizin aklınız mantığınız alıyor mu? Bu kadar şeyin imkanı yok" ifadelerini kullandı.

'Kurban edildi'

Kızının kurban edildiğini iddia eden baba "Nasıl ettiler bilmiyorum ama sonuna kadar gideceğim. Ben kızıma güveniyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saatlerinde bulunan Gürel, hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Cadılık eğitimi iddiası

Gürel'e "Witchcraft" (cadılık eğitimi) verdiği iddia edilen Hale Nur Özen ise gözaltına alınmış, ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

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