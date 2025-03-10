Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Balıkesir'de cam silerken dengesini kaybeden Münevver Çetin, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir'de Cam Silme Kazası: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Balıkesir'de 50 yaşındaki Münevver Çetin, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin camını sildiği sırada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten betona çakılan Çetin, yaşamını yitirdi.
Olay Yeri ve Zamanı
Olay, saat 11.00 sıralarında Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Münevver Çetin, dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Yetkililerin Müdahalesi
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.