Karaman'da Köpek Saldırısı: Baba Yaralandı
Karaman'da sahipli bir köpek, baba ve oğluna saldırdı. Baba Ziya Teber yaralandı, oğlu Kerimcan zarar görmedi. Olay inceleme altında.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Mart 2025 13:44, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 14:26
Karaman'da yolda yürüyen baba ile 10 yaşındaki oğluna sahipli olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Oğlunu korumaya çalışan baba, hayvanın bacağından ısırması sonucu yaralandı.
Köpek Saldırısı Detayları
45 yaşındaki Ziya Teber, 10 yaşındaki oğlu Kerimcan Teber ile birlikte yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.
Babanın Koruma Çabası
Baba, oğlunu korumak için harekete geçti ancak köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı.
Olay Yeri ve Müdahale
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yaralanan baba ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Oğlu herhangi bir yara almadı.
Köpeğin Durumu
Saldırgan köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.