Karaman'da Köpek Saldırısı: Baba Yaralandı

Baba, oğlunu korumak için harekete geçti ancak köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı.

45 yaşındaki Ziya Teber, 10 yaşındaki oğlu Kerimcan Teber ile birlikte yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

Karaman'da yolda yürüyen baba ile 10 yaşındaki oğluna sahipli olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Oğlunu korumaya çalışan baba, hayvanın bacağından ısırması sonucu yaralandı.

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