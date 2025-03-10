TÜSİAD başkanları 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs Salı günü hakim karşısına çıkacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2025 14:44, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 17:05
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Turan ve Aras hakkında hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan dava açılmıştı.
Orhan Turan ve Ömer Arif Aras hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs Salı günü hakim karşısına çıkacak.