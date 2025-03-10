Emekli bayram ikramiyesi belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Emekli Bayram İkramiyesinde Artış

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesindeki artış kesinleşti. Mevcutta 3 bin lira olarak ödenen ikramiye, yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyeler, bu yıl da Mart ve Haziran aylarında hesaplara yatırılacak.

İkramiyeler Hangi Tarihte Hesaplara Yatacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı için ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri

Bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

Kanun teklifinin tam metni...