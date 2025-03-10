Mehmet Şimşek: Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı sanayi üretim verilerini değerlendirerek, yıllık bazda artışın sürdüğünü ve sektör sayısının arttığını açıkladı.
Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 10 Mart 2025 15:27, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 15:29
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi rakamlarıyla ilgili "Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" değerlendirmesi yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
Sosyal Medya Açıklaması
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:
"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi Ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.
Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."
Sanayi Üretimi Verileri
- Sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda yüzde 2,3 azalarak 9 ayın en düşüğüne geriledi.
- Üretim yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.