Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

Bakanlığın sitesinden yaptığı duyuru şu şekilde;

21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan adayların mülakat süreci tamamlanmış olup, sonuçlar erişime açılmıştır.



Adaylar, mülakat sonuçlarını aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden öğrenebilirler:



Adli Yargı Mülakat Sonuç Ekranı TIKLAYINIZ

İdari Yargı Mülakat Sonuç Ekranı TIKLAYINIZ

Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı Mülakat Sonuç Ekranı TIKLAYINIZ

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, atama süreçleriyle ilgili detayları ve gerekli evrak bilgilerini Bakanlığımız https://pgm.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinden takip edebileceklerdir.