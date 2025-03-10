İŞKUR'dan iki ayda 204 bin kişiye iş imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ocak ve şubat ayında 204 bin 84 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasasını güçlendirdiklerini, istihdamı artırdıklarını ve işsizlikle etkin mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda ocak ve şubat aylarında toplam 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini aktaran Işıkhan, 535 bin 571 bireysel görüşme ve 133 bin 95 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. bilgisini verdi. Işıkhan, paylaşımında ocak ve şubat ayındaki İŞKUR rakamlarının bulunduğu bir infografiğe de yer verdi.

İnfografiğe Göre İŞKUR Faaliyetleri





2 ayda, 467 bin 982 kişiye bireysel danışmanlık verildi.

10 bin 671 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandı.

9 bin 710 kişi iş kulüplerinden faydalandı.

133 bin 95 kişi iş yeri ziyaretinde bulundu.

2 bin 44 kişi eğitim kurumuna ziyarette bulundu.

Ayrıca, ocak ve şubatta işverenlerin 355 bin 290'ı açık iş başvurusu iletti.