X servislerinde kesinti: Bakanlık bilgi istedi
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde meydana gelen global hizmet kesintisini sosyal medya hesabından duyurdu ve bilgi talep ettiklerini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 18:06, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 18:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı. Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:
"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."