Esenyurt'ta eski eşini öldüren kişi intihar etti

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, Tuncer Batmaz ile eski eşi Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Batmaz, eski eşi Akalın'ı bıçaklayarak öldürdü.

Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Batmaz ile Akalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.