SPK, 6 Kişiye Uygulanan İşlem Yasağını Uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan işlem yasağını 6 ay süreyle uzattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 20:18, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 20:18
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağının 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.
SPK Bülteni ve Geçici İşlem Yasağı
SPK bültenine göre, kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.
Yasak Süresinin Uzatılması
Kurul, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.