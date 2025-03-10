Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü

Yaralılardan Fatime Suncak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatime (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı.

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