'İhale' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtıp deprem konutlarının yeniden inşası amacıyla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para alıp haksız menfaat sağladığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında, 7 Mart'ta gözaltı kararı verilmişti.

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