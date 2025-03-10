Ayşe öğretmen, 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı

Karaburun Atatürk Ortaokulu'nda 10 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Demir, 5-16 Şubat tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Rıza Maksut İşman Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda, Gümüşhaneli beden eğitimi öğretmeni ve sporcu Ayşe Demir, büyük bir başarıya imza attı. Demir, 60 metre, 200 metre ve 400 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, 4x200 metre karışık bayrak yarışında ise takım arkadaşları Mert Terazi, Pınar Soydemir ve Yasin Bilmez ile birlikte 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu geliştirerek tarih yazdı. 1 dakika 53 saniye 99 saliselik dereceleriyle yeni rekorun sahibi oldu. Demir, kırdığı Türkiye rekoru ile öğrencilerine rol model oldu.

Aynı zamanda futbol hakemi olan ve 2021 yılı Ağustos ayında Uluslararası En Başarılı Kadın Hakem Ödülü'ne layık görülen Demir, 5 ay önce koşamadığı gerekçesiyle klasman düşürüldü. Ancak yılmayıp, mücadelesine devam ettiğini belirten Demir, tekrar birinciliğe kadar yükseldi. Demir, "Bu karar benim için büyük bir hayal kırıklığıydı, çünkü sahada yıllarca verdiğim emeğin böyle bir sebeple geri plana itilmesi beni derinden üzdü. Tam da bu süreci yaşarken, İstanbul İtfaiyesi'nde çalışan milli sporcu Yasin Bilmez beni aradı ve Türkiye rekoru için benimle koşmak istediklerini, bir bayrak takımı kurmayı düşündüklerini söyledi. O an, sporun bana verdiği en büyük derslerden birini tekrar hatırladım. Her kapanan kapı, başka bir alanda yeni bir fırsata dönüşebilir" dedi.

'SPOR BENİM İÇİN BİTMEYEN BİR YOLCULUK'

Hakemlikte klasman düşürülmesinin kendisi için yalnızca mesleki bir kayıp olmadığını sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Demir, "O süreçte yaşadığım sıkıntılar hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni zorladı. Ancak tam da bu dönemde, spor bana yeniden güç verdi ve Türkiye rekoru için gelen teklif, tekrar ayağa kalkmamı sağladı. Bu teklif benim için büyük bir motivasyon oldu. Bayrak yarışına katıldık ve 4x200 metre Mix Bayrak Takımı ile Türkiye rekoru kırdık. Bu sadece bir yarış değil, kendime ve başkalarına karşı verdiğim bir mücadeleydi. Hakemlikte önüme bir engel çıkmış olabilir ama spor benim için bitmeyen bir yolculuk ve ben bu yolda yürümeye devam ediyorum" diye konuştu.

'EN İYİLER ARASINDA YER ALABİLMEK BÜYÜK BİR ONUR'

Sadece sahada değil, hakemlik gibi erkek egemen bir alanda da en iyiler arasında yer alabildiğini kanıtladığı için büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Demir, "Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildim. Eğitim alanında gösterdiğim çabanın takdir edilmesi benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Eğitim ve sporun iç içe olduğu bir ortamda çalışmak, gençleri hem akademik hem de fiziksel olarak en iyi şekilde yetiştirmek büyük bir sorumluluk. Bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün spor ve eğitimi bir arada destekleyen yaklaşımı bizler için çok değerli. Özellikle İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi'nin eğitime ve sporcu öğretmenlere verdiği destek takdire şayan. Ayrıca hem okul müdürümüzün anlayışı hem de tüm öğretmen arkadaşlarımın sabrı ve desteği, sporcu kimliğimi sürdürebilmem için çok önemli bir avantaj sağlıyor. Okul Müdür Yardımcımız Neşem Yayla Hizmen, sporun eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle işimizi kolaylaştırıyor ve motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

'ÖĞRENCİLERİME SADECE SPOR YAPMAYI DEĞİL AZMİ VE SABRI DA ÖĞRETİYORUM'

Türkiye rekorlarını daha da geliştirmek, uluslararası platformda rekabet edebilmek ve master atletizmde en üst seviyeye ulaşmak istediğini söyleyen Ayşe Demir, şöyle devam etti:

"İnsan gerçekten mücadele etmeye devam ettiği sürece hiçbir şeyin imkansız olmadığı en büyük inancım. Öğrencilerime sadece spor yapmayı öğretmiyorum; onlara azmin, sabrın ve mücadele etmenin gerçek anlamını anlatıyorum. Derslerde onlara şunu söylüyorum, 'Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız, disiplinli ve istikrarlı çalıştığınız sürece başarı gelecektir.' Benim yaşadığım süreç, onların da ilham alabileceği bir hikaye haline geliyor. Öğrencilerimin çoğu, özellikle de kız öğrencilerim, benim başarılarımı gördükçe kendilerine daha fazla güvenmeye başladılar. 'Biz de yapabiliriz' diyen öğrencilerim var ve bu beni en az yarışlarda kazandığım madalyalar kadar mutlu ediyor. Özellikle sporun içinde olmayan çocukların bile, benim mücadelemi gördükten sonra cesaretlendiğini ve bir şeylere adım atmaya başladığını görmek paha biçilemez. Velilerden ve öğrencilerden aldığım geri dönüşler genellikle şu yönde oluyor, 'Siz sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir rol modelsiniz.' Bu cümle benim için her madalyadan daha değerli. Çünkü bir insanın hayatına dokunabilmek, ona ilham verebilmek, başarıdan daha büyük bir kazanım."

'MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYİN'

Demir, "Bir kadın olarak sporun, eğitimin ve iş hayatının her alanında yer almanın, bazen zorluklarla dolu ama son derece kıymetli bir yolculuk olduğunu biliyorum. Kadınlar olarak bizler sadece kendi hayatımızı değiştirmekle kalmıyoruz; aynı zamanda gelecek nesillere örnek oluyoruz. Bir öğretmen, bir sporcu, bir birey olarak benim en büyük mesajım şu; 'Gücünüzün farkında olun. Kendinizi hiçbir kalıba sığdırmayın. Mücadeleden asla vazgeçmeyin'" dedi.